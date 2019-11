Gioventù Nazionale, Davide Montanti nuovo portavoce a Canicattì

Gioventù nazionale si radica sul territorio. Il portavoce provincial del movimento giovanile di Fratelli d'Italia, Gabriele Brunetto, ha nominato infatti Davide Montanti come nuovo portavoce della città di Canicattì di un gruppo già costituitosi nei mesi scorsi nella città dell'Uva italia e dal quale fa parte anche Alessandro Calabrò, da poco eletto rappresentante alla consulta studentesca.

"Sono entusiasta della nomina ricevuta - dice Montanti- e sono convinto che il nostro gruppo possa fare tanto per Canicattì e per i canicattinesi, saremo presenti nel territorio e agiremo con onestà e coraggio, vicini alle esigenze della gente ed in particolar modo dei giovani. Ringrazio di cuore Gabriele Brunetto per la fiducia accordatami".