Amministrative 2020, il Pd "rinnega" Lillo Firetto: "Serve un governo nuovo"

Elezioni amministrative 2020, il Pd si "sgancia" da Lillo Firetto. Se il sindaco è, come noto, ricandidato per ricoprire la poltrona da primo cittadino ancora una volta, i Dem sembrano essere pronti a trovare nuove strade.

A tracciarle è il segretario provinciale Giovanna Iacono, la quale in una lettera sollecita che "la nuova stagione del Partito democratico inizi con chiarezza, a Palermo come ad Agrigento, dal governo delle comunità locali, a partire dalla città di Agrigento. La città capoluogo di questa provincia - dice - ha bisogno, infatti, di una visione nuova. Di un nuovo governo che la affermi come centro delle politiche dello sviluppo e del lavoro, che affronti

concretamente il tema della stabilizzazione dei precari dell’ente, che presti attenzione tangibile a tutte quelle categorie sociali ancora oggi in difficoltà e ai margini della comunità, che affronti la vicenda dei rifiuti e dell’igiene della città, che porti avanti una programmazione per la rigenerazione

urbana e la rivitalizzazione delle periferie della città. Bisogna ripartire da Agrigento - continua - e chiudere questa stagione opaca, che ha visto il Pd a volte inconsistente, a volte subalterno all’esperienza amministrativa attuale, che non è riuscita a fornire alla Città dei Templi la prospettiva che merita".



Iacono rivolge quindi un "appello... a tutti i movimenti, alle associazioni, ai soggetti politici interessati ad aprire un nuovo campo democratico per il rilancio del capoluogo della nostra provincia e per la costruzione di una nuova idea di città".

La prima considerazione è: cosa ne penserà il partito regionale? Quello che, cioè, ha spinto sempre con grande forza già dalle amministrative 2015 per l'elezione di firetto. E ancora, cosa farà adesso l'assessore Dem Gerlando Riolo? Accetterà questa "scomunica" da parte del Partito o continuerà a sostenere l'amministrazione?