Ospedale, l'appello di Iacolino: "Vengano sistemate le strade di collegamento"

Giorgia Iacolino: Ospedale di Agrigento- Si provveda alla manutenzione delle strade di collegamento

“Le piogge degli ultimi tempi hanno reso ancora più complicata la percorrenza delle strade che conducono all’ospedale di Agrigento. La Carenza di manutenzione ha evidenziato le lacune di un sistema viario inadeguato che penalizza operatori sanitari, dipendenti, utenti ed i relativi mezzi di trasporto.

I comuni di Agrigento e Favara, con Anas e Libero consorzio, che hanno competenze sulle arterie stradali che portano in ospedale, dovrebbero agire in sintonia con un programma comune finalizzato alla eliminazione delle insidie che caratterizzano il ricordati sistema viario.

Serve un impegno serio delle Istituzioni coinvolte che attorno ad un tavolo stabiliscano le procedure da adottare ed i tempi di realizzazione dei lavori di manutenzione.

Per rendere concreto questo auspicio, potrebbe essere preziosa-conclude Giorgia Iacolino- l’intervento di Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento,al quale pure mi rivolgo, per riunire gli attori delle Istituzioni interessate attorno ad un unico tavolo e definire con loro un’agenda dei lavori da eseguire, nel più breve tempo possibile ,per garantire la sicurezza dei tratti stradali oggi estremamente insidiosi per la nostra comunità, che si avvale con crescente intensità dell’ospedale provinciale di Agrigento ”