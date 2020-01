Iacolino (Pensiero Libero): "Serve una nuova progettualità per il territorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Le opportunità previste dai fondi strutturali e da quelli comunitari in genere, devono essere valorizzate per garantire occupazione e lavoro specialmente nei confronti dei giovani. La sfida di un’amministrazione comunale che vuole il bene della propria comunità passa attraverso una ritrovata cultura progettuale con investimenti finalizzati a creare servizi e infrastrutture.

Dopo quasi cinque anni anni di inerzia, il nuovo governo della città di Agrigento dovrà cogliere le opportunità di crescita che, ai vai livelli, offrono le istituzioni europee, nazionali e regionali. Uno straordinario e complessivo piano di riorganizzazione e potenziamento della struttura amministrativa del comune di Agrigento con un piano di assunzioni di personale sostenibile sul piano economico-conclude Giorgia Iacolino-che rilanci la nostra città, strappandola all’isolamento in cui l’ha relegata l’attuale amministrazione , ed anche attraverso una ritrovata capacità di fare squadra con il governo regionale specialmente nell’utilizzo dei fondi strutturali e comunitari “