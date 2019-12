Iacolino: "Agrigento e la sua cultura millenaria vanno rilanciate"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Nel trionfo dell’ignoranza e dell’approssimazione politica dove la protesta si ferma a dichiarazioni di principio prive di sostanza, e la rappresentanza politica risulta spesso incolore e frammentata, Agrigento ha bisogno di voltare pagina, presentando il meglio di se quale luogo di cultura e di testimonianza di civiltà millenaria. Per questo servono Programmazione,Idee ed una visione ambiziosa della città che aspiri ad essere realmente centro del Mediterraneo e luogo di sviluppo di una progettualità organica.

Agrigento non può e non deve accontentarsi di bilanci approvati last minute e di speranze di onesti lavoratori, aggrappate ai ritardi inaccettabili di un amministrazione inadeguata.

L’impegno di chi vuole un’altra Agrigento alle prossime Amministrative 2020-conclude Giorgia Iacolino-può meglio essere testimoniato attraverso la candidatura e l’impegno personale-ed a tal fine stiamo lavorando alla formazione di una lista-per il concreto rilancio di Agrigento con una guida autorevole,investimenti, opere pubbliche, manutenzione programmata delle strade, scuole sicure,parchi ed impianti sportivi fruibili ed una città finalmente pulita”.