Gerlando Gibilaro: "Differenziata? Peggioramento delle condizioni igienico sanitarie"

S iamo seriamente preoccupati e stanchi per le numerose criticità’ che giorno dopo giorno emergono a causa dell'incapacità’ gestionale e dell’arroganza di chi nega i problemi, senza neanche occuparsene”. Cosi’ il consigliere comunale di Agrigento, Gerlando Gibilaro, in seguito “agli ennesimi rilievi negativi”a cura della Corte dei Conti Del.117/2018.