Giardina Gallotti, appello di Alonge: "Via Belvedere al buio da troppo tempo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Agrigento, Calogero Alonge, di Forza Italia, interviene a seguito del persistere del problema della mancanza di illuminazione pubblica nella via Belvedere nella frazione di Giardina Gallotti. Alonge afferma: "Apprendo con soddisfazione dell'interessamento del collega Mirotta sul problema a Giardina. Tuttavia, io già da tempo mi sono attivato per ottenere la soluzione del problema con diverse segnalazioni agli uffici competenti del 09/08, 26/08 e 23/09. Gli uffici, che non apprendono quindi di certo oggi del perdurare del disagio, si sono già da tempo attivati per verificare l'entità del danno sorto dopo dei lavori di scavo effettuati dall'Enel. Mi auguro che il problema da me più volte segnalato si risolva nel più breve tempo possibile evitando così ulteriori disagi alla cittadinanza".