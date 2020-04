Coronavirus, Giacalone (Fi): "Trasparenza sull'uso delle risorse anti-povertà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Forza Italia di Agrigento, Willy Giacalone, interviene in riferimento ai fondi stanziati dal governo nazionale a favore dei Comuni per alleviare il disagio sociale provocato dall’emergenza coronavirus, e afferma: “L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento renda massima trasparenza su come saranno utilizzati gli aiuti previsti dal governo nazionale. Ad oggi le notizie sono poche e confuse. Abbiamo bisogno di certezze ed è un obbligo morale, prima che politico, comunicare con chiarezza alla città di Agrigento il progetto di distribuzione per non esasperare gli animi. Ci si aspetta la massima diffusione di come si intenda procedere e sopratutto se si hanno le idee chiare su come risolvere i gravi problemi concreti dei cittadini. Sino ad oggi solo poche idee e confuse”.