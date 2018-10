Gestione rifiuti a Ribera, Montalbano "scrive" al sindaco Pace

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Al fine di avere chiarezza in merito alla gestione dei rifiuti nel comune di Ribera, visto lo Statuto Comunale, interroghiamo il Sindaco e l'Assessore comunale al ramo per sapere:

- se il comune di Ribera, o sua società partecipata, abbia stipulato accordi/convenzioni con consorzi di filiera per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; se si con quali consorzi e per quali tipologie di conferimento;

- se il comune di Ribera, o sua società partecipata, abbia stipulato convenzioni con piattaforme che ricevano materiali differenzati; se si con quali piattaforme e per quali tipologie di materiale;

- se il comune di Ribera, o sua partecipata, ricevano somme a titolo di provento da rifiuti differenziati e/o da circuiti di riciclaggio; se si a quanto ammontano tali somme, mese per mese, nell’ultimo quinquiennio;

- le quantità di materiali conferiti, mese per mese, dalla stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera o con le piattaforme che ricevono i rifiuti differenziati;

- le quantità dei conferimenti in discarica dei rifiuti indifferenziati, mese per mese, nell'ultimo quinquiennio;

- la percentuale di raccolta differenziata, per anno, nell'ultimo quinquiennio; - il gettito della TARI, per anno, nell'ultimo quinquiennio;

- se le società partecipate, in modo diretto o indiretto, dal comune di Ribera, che si occupano di rifiuti (Riberambiente Srl, Sogeir Spa, Sogeir Gestione Impianti Smaltimento Spa) rispettino le norme in materia di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni, accesso civico e quelle in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; se no quali iniziative intende intraprendere l'Amministrazione comunale affinche tali normative vengano rispettate;

- se il comune di Ribera, o sua partecipata, abbia stipulato convezioni/accordi con società per il servizio di spazzamento delle strade citadine; se si con chi e per quali importi;

- quali iniziative intende avviare per la rimozione di amianto e altri rifiuti pericolosi presenti nelle numerose discariche abusive disseminate nel territorio riberese.