Gero Sanfilippo: "Fratelli d'Italia e Lillo Pisano rappresentano una novità positiva"

Gero Sanfilippo,consigliere comunale di Porto Empedocle di Fratelli d'Italia,in vista del voto politico di giorno 4 marzo,rilancia il progetto politico vincente di Lillo Pisano candidato alla Camera nel collegio uninominale e plurinominale di Agrigento con Fratelli d'Italia. "Manca veramente poco al giorno del giudizio e posso affermare assieme al gruppo dirigente locale di Fratelli d'Italia,che in questa campagna elettorale,il progetto di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni e il nostro candidato Lillo Pisano in questo collegio camerale,hanno dato una nuova dignità alla politica.La chiarezza dei programmi di governo verso i cittadini,la sicurezza,la tutela del made in Italy e la politica sociale per la famiglie è stata compresa dalle gente. Anche nella realtà empedoclina c'è voglia di cambiamento e a un ritorno di politici,capaci,preparati e con le idee chiare. Devo riconoscere che è stato facile sostenere una candidato come Lillo Pisano,una persona,un politico perbene che ha concretezza e senso delle Istituzioni. Fratelli d'Italia rappresenterà per questo territorio l'inizio di una nuova stagione politica,prova ne sia l'interesse che abbiamo riscontrato nelle nostre riunioni:partecipate,tra i giovani e l'interesse che abbiamo suscitato nel mondo della politica locale".