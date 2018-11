Nuovo appalto di igiene ambientale al Comune, Gibilaro: "E lecito avere una copia del contratto?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gibilaro, è lecito prendere visione e copia del Contratto del nuovo appalto di igiene ambientale firmato dal Comune di Agrigento e Rti presso SRR di Agrigento?



Lo scrivente Consigliere Comunale nell'esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo,che interessano l'attività dell'Ente e la Collettività amministrata,con la seguente richiesta chiede ai soggetti in indirizzo ognuno per le proprie competenze una copia del Contratto nuovo appalto per il servizio di igiene ambientale firmato dal Comune di Agrigento e Rti.

Lo scrivente, ai sensi dell'Art 33 c. 5 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale,comunica e avverte- qualora il responsabile del settore competente dovesse impedire al Consigliere comunale il proprio diritto-dovere di svolgere liberamente il diritto di accesso, omettendo, oltre i termini ammessi dalla legge e dai regolamenti,la trasmissione di atti necessari ad espletare le proprie funzioni istituzionali,-di richiedere al Segretario Generale l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla legge. Si resta in attesa di sollecito riscontro,l’occasione è gradita per augurare un proficuo e sereno lavoro.