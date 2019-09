Bambino ferito da una panchina, Gibilaro: "Sdegno e tristezza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Aspettando Agrigento 2020, prendendo atto che, la città per pochi è rinata ed è cambiata, che,ad Agrigento, pure le panchine sono diventate pericolose per la collettività, cogliamo l'occasione per manifestare vicinanza e solidarietà al bambino e alla sua Famiglia per quanto accaduto.

La disavventura del bambino liberato dalla panchina al Viale della Vittoria, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco a cui va un sentito ringraziamento, non può che, destare sdegno e tristezza di come ormai è stata ridotta la Città di Agrigento.

Così è se vi pare diceva Luigi!