Divieto di sosta in via "Leonardi", il consigliere Gibilaro: "Crea disagi"

"A seguito di numerose istanze da parte dei cittadini residenti e dopo aver effettuato un sopralluogo, riscontrando l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati della citata via, ho verificato che tale divieto determina notevoli disagi ai residenti". Questa la richiesta del consigliere comunale, Gerlando Gibilaro. "Considerato che la larghezza della strada - dichiara il consigliere Gibilaro - consente in caso di sosta dei veicoli nel lato sinistro della carreggiata il regolare passaggio dei mezzi per la raccolta differenziata e non solo, si rende assolutamente necessaria ed indifferibile un’azione propositiva e risolutiva rimuovendo la situazione di disagio per i proprietari delle unità immobiliari della via. Pertanto, agli uffici competenti, si chiede di valutare l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza al fine di consentire ai residenti della via Leonardi di poter sostare nel lato sinistro della carreggiata”.