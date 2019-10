Elezioni in Umbria, Pisano (FdI): "Centrodestra unito vincente anche per Agrigento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e Capo di gabinetto Vicario dell'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Calogero Pisano, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni regionali umbre dal partito di Giorgia Meloni e dall'intera coalizione di centrodestra. L'esaltante risultato elettorale di Fratelli d'Italia e dei partiti di centrodestra alle elezioni che si sono svolte in Umbria e la vittoria schiacciante della candidata alla presidenza, Donatella Tesei, - afferma Pisano - confermano la volontà degli italiani di mandare a casa il Governo poltronaro PD-Cinquestelle e, allo stesso tempo, ribadiscono come la formula che vede Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma anche Udc e liste civiche moderate, è quella vincente ed è quella fortemente voluta dai cittadini. Ancora una volta auspico che tale collaudata formula venga presentata alle Amministrative che si terranno il prossimo anno ad Agrigento, certo, peraltro, che eventuali fughe in avanti di qualsivoglia esponente politico locale, il cui alveo naturale è quello del centrodestra, che andassero verso progetti diversi da quello proposto in Umbria, ed in tutte le tornate

elettorali in cui il centrodestra unito è sempre risultato vincente, sarebbero non comprese e considerate irresponsabili dagli elettori".