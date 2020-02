Fratelli d'Italia, eletto il direttivo del circolo di Favara: Antonio Moscato è il presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo le recenti dimissioni per motivi professionali di Riccardo Montalbano, il Circolo di Fratelli d’Italia di Favara si dà un nuovo assetto e riaccende i motori. Nella giornata di ieri, lunedì 3 febbraio, una nutrita assemblea, composta da giovani e meno giovani, ha eletto il nuovo direttivo, che sarà composto da Antonio Moscato, presidente, Mariagrazia Alongi, vice Presidente, e Stefano Nobile, Segretario.

Il neo direttivo si è impegnato a profondere le proprie energie nell’esclusivo interesse della città di Favara ed ha improntare la propria azione nella prospettiva politica che vede al primo posto i bisogni dei cittadini favaresi. Il Circolo di Favara, già domenica 9 febbraio, sarà in piazza per una iniziativa di partito,

che verrà a breve ufficilializzata, e per presentarsi alla città. “Sono contento di tornare, dopo circa sette anni, nel mondo della politica - afferma il neo presidente Antonio Moscato - sempre nella stessa area di centrodestra, perché la prima referenza di un uomo è la coerenza delle proprie idee ed il rispetto dei propri ideali. E’ per me sicuramente un onere, ma soprattutto un grande onore, assumere tale carica, e mi auguro di contribuire alla rinascita di Favara. Scopo principale della mia attività sarà quello di sensibilizzare i miei concittadini ad un maggiore impegno politico, non possiamo delegare ad altri il nostro benessere, anche perché, così facendo, non possiamo lamentarci se non rimarrà un solo favarese in città”.

Anche la Vice Presidente, Mariagrazia Alongi, esprime la propria soddisfazione: ”Sono entusiasta ed onorata di fare parte di questo gruppo in cui mi rispecchio molto, ho visto tanto ottimismo e tanta voglia di fare. Ringrazio tutti per il ruolo assegnatomi, mi auguro di esserne all’altezza e di portare avanti i valori dei giovani e delle donne e di dare voce alle istanze dei cittadini tutti”.

Per ultimo l’intervento del Segretario, Stefano Nobile: “Ringrazio tutti i componenti del Circolo per questa decisione e colgo l’occasione per invitare tutti i giovani volenterosi a scendere in campo per migliorare la nostra terra, perché solo noi possiamo cambiare ed essere protagonisti del nostro futuro. Chiudo con augurio citando una frase di Tolstoj, come una fiaccola ne accende un’altra e si trovano accese mille fiaccole, così un cuore ne

accende un altro e si trovano accesi migliaia di cuori”.