Eventi natalizi, in città arriva l'assessore regionale Messina

Martedì 17 dicembre 2019, presso casa San Filippo nel cuore della Valle dei Templi, l'Assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Manlio Messina, presenterà in conferenza stampa il fitto cartellone di eventi in programmazione per le prossime festività natalizie nella città di Agrigento.

Novene e spettacoli natalizi allieteranno gli agrigentini già durante le prossine ed imminenti feste, e tante e varie manifestazioni, teatrali, musicali e di cabaret, che vedranno peraltro coinvolti noti personaggi della musica, della televisione e dello spettacolo, quali ad esempio Katia Ricciarelli e Pippo Franco, si susseguiranno nelle settimane a venire.

Sempre nell''ottica della destagionalizzazione dell'offerta turistica programmata dall'Assessore Messina, appositi fondi sono stati destinati alla Fondazione Teatro Pirandello per le rappresentazioni teatrali che si svolgeranno sia all'interno che all'esterno del teatro stesso.

Esprimono soddisfazione il portavoce provinciale, Fabio La Felice, i coordinatori cittadini, Paola Antinoro e Giuseppe Milano, ed il Dirigente del partito, Costantino Ciulla, che affermano: "Da agrigentini vogliamo ringraziare l'Assessore regionale, Manlio Messina, ed il Capo di Gabinetto vicario, Calogero Pisano, per l'affetto ancora una volta dimostrato per la città e per l'impegno profuso affinché le festività natalizie ed, anche, i 2600 anni dalla fondazione di Akragas vengano degnamente celebrati con un ricco calendario di eventi di alto prestigio di cui potranno godere tutti gli agrigentini e tutti i turisti che visiteranno la città dei templi".