Amministrative 2020, via al primo comitato elettorale: il candidato Miccichè apre le porte

La Regione non ha ancora fissato la data della tornata elettorale per le amministrative 2020, ma ad Agrigento, diversi aspiranti candidati a sindaco, hanno annunciato il loro coinvolgimento nella competizione prossima elettorale, fra loro anche Francesco Miccichè, ex assessore della giunta guidata dal sindaco uscente, Calogero Firetto.

Il primo comitato elettorale aperto in città è proprio quello di Miccichè, che in serata è stato inaugurato alla presenza di un folto pubblico.

Sarà la lista civica “Cambiamo Rotta” la probabile coalizione che sosterrà l’aspirante candidato a sindaco, diversi erano gli operatori politici presenti all’inaugurazione della sede del comitato, ma, tranne che per il movimento civico “Mani Libere” dell’ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa, nessun altro annuncio ufficiale emerge sulle alleanze con i partiti che sosterranno la candidatura del medico agrigentino “Ancora è presto per parlare di alleanze – ha detto ai microfoni di AgrigentoNotizie l’aspirante candidato a sindaco Francesco Miccichè – io sto scendendo in campo con la mia lista civica. Accetterò tutte le alleanze possibili".

Amministrative 2020, via al primo comitato elettorale: Miccichè