Forza Italia, Miccichè incontra Gallo: Mpa e Lega alla finestra

Giornata importante per gli equilibri di Forza Italia. Gianfranco Miccichè prova a portare ancora una volta dalla sua parte il “ribelle” Riccardo Gallo.

Miccichè, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, starebbe tentando di recuperare la fiducia di Riccardo Gallo. I due si incontreranno oggi a Caltanissetta. Alla finestra ci sarebbero l’Mpa di Lombardo e la Lega che sarebbero pronti ad accogliere Gallo, in modo da rafforzare le proprie forze in vista di una futura trattativa per la giunta.