Forza Italia Giovani, Di Nolfo: "Ottima la scelta della Bartolozzi"

Il coordinamento giovanile di Forza Italia della provincia di Agrigento apprezzamento e condivide la scelta del presidente Silvio Berlusconi e del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè di candidare alle prossime elezioni Politiche, quale capolista nel plurinominale alla Camera, nel collegio di Agrigento, Giusi Bartolozzi, magistrato.

Giusi Bartolozzi, nata a Gela e cresciuta a Licata, ha lavorato come giudice tra Agrigento e Caltanissetta.

"Si tratta - sottolinea la coordinatrice provinciale dei Giovani di Forza Italia, Lilly Di Nolfo - di una personalità di rilievo sotto il profilo professionale, per le sue capacità di lavoro espresse nel territorio di appartenenza, che ben rispondono ai criteri di rappresentatività e di collegamento con il territorio rispetto ai quali la precedente candidatura indicata, seppur nel massimo rispetto per la validità della persona, non può garantire. Il collegio di Agrigento si riappropria pertanto della possibilità di scelta di una figura professionale e sociale di indubbio spessore, anello e collante di congiunzione con la base del partito e con le comunità agrigentine, rilanciando e consolidando l'impegno politico ed elettorale di tutte le forze politiche e risorse umane che animano Forza Italia agrigentina".