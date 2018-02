Forza Italia, Agrò e Caravasso nominati responsabili a Racalmuto

Il coordinatore provinciale di Forza Italia di Agrigento, Vincenzo Giambrone, ha nominato Paolo Agrò coordinatore cittadino di Forza Italia a Racalmuto, e Antonio Caravasso quale presidente dello stesso coordinamento comunale di Forza Italia racalmutese.

“Si tratta di due personalità dinamiche e impegnate, - afferma Giambrone - politicamente da sempre nel centrodestra, a lavoro nel sociale, nel sindacato e a sostegno delle istanze popolari. Gli amici Agrò e Caravasso rappresentano un punto di riferimento essenziale per il partito, in costante crescita, e per il territorio locale. E contribuiranno efficacemente al conseguimento di numerosi e utili risultati amministrativi”.