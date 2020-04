Arrivano gli arretrati per i lavoratori della formazione, deputati M5S: “Grandissima boccata d’ossigeno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Semaforo verde in commissione Bilancio all’Ars per l’erogazione ai lavoratori della Formazione professionale degli arretrati dagli anni 2012 al 2015. Questo grazie all’inserimento di 15 milioni di euro nell’apposito fondo di garanzia”.

“Si tratta - affermano i deputati 5 stelle della commissione Lavoro, Damante, Di Caro, Di Paola e Schillaci di un primo grande ristoro e di una grande boccata d’ossigeno per tanti siciliani senza un contratto con enti di formazione e senza coperture economiche, in un momento storico difficilissimo. Un risultato di rilievo, che premia il lavoro fatto dalla V commissione. Ora la passa all’aula per il sì definitivo”