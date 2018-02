Vincenzo Fontana: "Terminato periodo delle larghe intese, pieno sostegno al centrodestra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’ex Presidente della Provincia di Agrigento Vincenzo Fontana annuncia il suo sostegno alla compagine di centrodestra alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Fontana, storico volto del centrodestra agrigentino, con un eredità politica di oltre 5.000 preferenze alle ultime regionali in Sicilia, contribuirà fattivamente alla vittoria del centrodestra nel suo territorio.

L’on. Fontana, che dalle ultime regionali si era riservato un momento di riflessione, ha sciolto la riserva annunciando il suo impegno nelle fila del centrodestra ma non ha fatto ancora trapelare in quale partito.

Il dubbio sarà tolto con una conferenza stampa nei prossimi giorni.

Lo stesso On. Fontana infatti dichiara “dopo la fine del progetto di Ap - è nato un momento di confronto con i tanti amici e amministratori di ogni angolo della provincia che hanno sempre creduto in me e che mi hanno consentito ancora una volta di essere il più votato della lista alle ultime elezioni regionali con oltre 5.300 preferenze”

Sono stati mesi intensi - continua l’ex deputato agrigentino - in cui ho voluto avviare un percorso di riflessione personale prima ancora che politica, visto lo scenario politico in continua evoluzione, per capire quale fosse lo schieramento sensibile ai temi sociali, etici e liberali e forte dei valori moderati che hanno contraddistinto il mio impegno e quello del mio elettorato in questi tanti anni di attività sul territorio. Per questi motivi oggi annuncio il mio impegno nell’area di centrodestra.