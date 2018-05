Fondi per il litorale di Eraclea Minoa, assessore Ippolito: "Segnale importante"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Giunta Regionale, presieduta da Nello Musumeci, ha approvato all'unanimità il finanziamento, per oltre quattro milioni di euro, del ripascimento del litorale in erosione di Eraclea Minoa, in provincia di Agrigento. Il provvedimento è stato deliberato nella riunione convocata nella città dei Templi in occasione della Festa dell'Autonomia Siciliana. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale Mariella Ippolito.

“Voglio ringraziare l'onorevole presidente Nello Musumeci – ha commentato Ippolito - per l'interesse prestato ad un sito di grande bellezza naturalistica e pregio storico quale è la costa di Cattolica Eraclea. La forte sensibilità istituzionale di questo Governo ha permesso di intervenire con determinazione a tutela della spiaggia di Eraclea Minoa, e di conseguenza della flora circostante. Un segnale importante che risolleva cattolicesi e turisti dalle ultime preoccupazioni di vedere cancellato impotenti un litorale tra i più suggestivi del Mezzogiorno”.