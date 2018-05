Interventi per l'erosione ad Eraclea, Savarino: "Grazie a Musumeci"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Ringrazio il presidente Musumeci per avere deciso di festeggiare nella splendida cornice della valle dei templi il 72 anniversario dell'autonomia siciliana. Davanti al tempio della concordia il Presidente ha annunciato una serie di misure deliberate in una giunta straordinaria tenutosi ad Agrigento, tra queste il tanto atteso intervento per bloccare l'erosione della costa ad Eraclea Minoa che, come abbiamo appurato occupandocene nella commissione che presiedo, tanti danni ha creato ad un luogo turistico di infinita bellezza naturale". Lo ha dichiarato in una nota Giusi Savarino, presidente commissione Territorio e Ambiente all'Ars.

"Ringrazio il Presidente Musumeci per avere raccolto il grido di allarme che da questo territorio era partito, ancora una volta si è dimostrato che la provincia di agrigento non è più una terra abbandonata e i cittadini sanno ora che alla regione c'è chi li ascolta".