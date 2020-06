Fondazione Italiani in Europa, Panzarella responsabile della diplomazia culturale

La Fondazione Italiani in Europa, presieduta dal professor Giuseppe Arnone ha nominato responsabile delle relazioni esterne e della comunicazione Nunzio Panzarella. Panzarella, che sovrintenderà alla “diplomazia culturale” della fondazione, è un giovane di 26enne, laureato in giurisprudenza specializzatosi, dopo un’esperienza all’estero, nel campo della comunicazione e delle PR, grazie al Master Publitalia ’80, serbatoio dei giovani manager del gruppo Fininvest.

Panzarella attualmente lavora per l’Istituto Piepoli di Milano, occupandosi di ricerche di mercato e strategie di comunicazione, ma si è occupato in precedenza di internazionalizzazione di imprese ( soprattutto verso l’est europeo e la Russia ) e vanta all’attivo diverse pubblicazioni di saggi specialistici.

"Oltre a queste esperienze - continua una nota - il dottor Panzarella vanta una lunga militanza negli ambienti giovanili della politica italiana, in particolare in Forza Italia, nel quale ha ricoperto diversi ruoli nell’organizzazione siciliana. La politica non può prescindere da un elemento chiave come la cultura e, pertanto, è opportuno che essa svolga una funzione politica. Per questo, la fondazione Italiani in Europa sta investendo su questo ambito, puntando alla raccolta di materiale frutto di studi e desk research ma anche attività concrete per mettere in luce con una pubblicazione ed una serie di round table in Italia e all’estero il valore e l’apporto che ogni giorno milioni di italiani residenti all’estero danno al proprio Paese Italia".