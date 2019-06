Firetto sbotta, ma non dice contro chi: "Noi continuiamo a lavorare"

Che sia un "dirlo a suocera perché nuora intenda" o semplicemente il tentativo di non dar rilievo ad un fatto che ha comunque delle ripercussioni non lo sappiamo. Così come, onestamente, non abbiamo idea di quale sia con precisione l'obiettivo della reprimenda. Fatto sta che il sindaco Lillo Firetto, in un caldo primo pomeriggio precisa che quelle che ha letto "sui siti web" sono "prese di posizione sul Governo della città ...iniziative autonome e fantomatiche prese di posizione" supportate "da suggestive motivazioni". Di chi parla? Chi è al centro dell'attacco firettiano? Mistero.

Certo è il tentativo, ennesimo, di ribadire che non è il momento delle polemiche stante le condizioni della città. "Tutto questo va in scena - dice -proprio mentre amministriamo una città gravata da 102 milioni di euro di deficit, e che ci vede impegnati, personale comunale incluso, nella sfida più grande: scongiurare il dissesto e finanche il piano di riequilibrio. Non sono state settimane semplici quelle trascorse - continua -, ma stiamo cercando attraverso un impegno quanto più responsabile di trovare condizioni ordinarie di equilibrio che scongiurino il peggio per l'Ente e la Città. La nostra sin dell'inizio è stata un' esperienza che ha chiesto una visione del futuro alta accompagnata da sfide epocali. Tra queste certamente il ciclo dei rifiuti e il risanamento finanziario. Chi vuole prosegua pure in esercizi tattici - aggiunge -. Noi non abbiamo altra scelta che continuare a lavorare cercando soluzioni".