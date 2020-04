Finanziaria: tutelate le aree urbane e le aree interne, Savarino: "Parliamo di oltre 30 milioni per l'Agrigentino" 

"La commissione Bilancio ha approvato un emendamento che blinda le somme previste per il rilancio delle aree urbane e delle aree interne. Solo per la provincia di Agrigento parliamo di oltre 30 milioni di euro di stanziamenti da destinare a 12 Comuni dell'area interna con Bivona capofila". Lo ha detto, in merito alla Finanziaria, il deputato Giusi Savarino.

“È un emendamento voluto fortemente da #diventeràbellissima. Grazie al presidente Musumeci - ha proseguito Savarino - per aver accolto questa esigenza. Le importanti risorse messe in campo dal governo Musumeci, con la legge di stabilità necessarie per la ripartenza, non possono essere tolte a queste aree”.