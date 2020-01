Alfonso Mirotta: "Finanziamenti scuole a pioggia, risultato straordinario"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere Comunale di Agrigento Alfonso Mirotta interviene in merito alla conferma dei finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole e afferma "Inizia alla grande il 2020 per la nostra città: 20 scuole su 28, del Comune di Agrigento, sono state ammesse al finanziamento per le verifiche e gli interventi di sicurezza su solai e controsoffitti. E' un risultato straordinario per la nostra città, per le nostre scuole e per i nostri figli, frutto dell'enorme lavoro svolto dall'Assessore Mauro Patti e dall'Ufficio Tecnico, che hanno realizzato e seguito i progetti e le relative richieste di ammissione,coronati oggi da un grande successo amministrativo. E' la prima volta che un numero così alto di scuole ricevono finanziamenti per la messa in sicurezza, ed è segno che lavorando con competenza e passione, seppur in silenzio e lontano dai riflettori, i risultati arrivano.

Ringrazio il sindaco Firetto, l'assessore Mauro Patti e la squadra di tecnici e funzionari che hanno permesso alla città di raggiungere questo obiettivo che, oltre a garantire sicurezza e serenità agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie agrigentine, consentirà di creare occupazione e lavoro per le imprese. Esistono due modi di fare politica e amministrare: 1) facendo proclami, propaganda e sterili polemiche; 2) lavorando a testa bassa, in silenzio e concentrandosi sugli obiettivi concreti. Questa amministrazione ha scelto la seconda via, e i risultati -concreti- arrivano."