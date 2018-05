Fiera di San Calogero, consiglieri comunali: "Torni nel viale della Vittoria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I consiglieri comunali Borsellino, Picone e Carlisi, componenti della prima commissione consiliare (personale, diritti civili, servizi comunali, sviluppo ed occupazione, programmazione e sviluppo economico), hanno sottoscritto un atto di indirizzo sulla fiera di san Calogero.

“Era tradizione che per le fiere cittadine alcune bancarelle fossero dislocate lungo i marciapiede del viale della Vittoria – scrivono i consiglieri, ma molti cittadini lamentano la rimozione e la nuova sistemazione a porta di ponte. Anche la pericolosità rappresentata dal manto stradale e l’insistenza dell’isola ecologica nel piazzale ex Saiseb potrebbero necessariamente ridurre il numero di postazioni in tale spazio. Pertanto, con il nostro atto, vogliamo impegnare l’amministrazione comunale a ripristinare la locazione della fiera di san Calogero lungo il viale della Vittoria oltre che nelle zona del campo sportivo”.