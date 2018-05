Festa dell'Autonomia nella Valle dei Templi, Monella: "Segno di attenzione per la nostra città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale Rita Monella, in occasione della venuta ad Agrigento del presidente della Regione Nello Musumeci per le celebrazione del 72esimo anniversario dello Statuto regionale manifesta grande compiacimento per la scelta operata dal presidente.

Ecco il suo commento: “Esprimo grande soddisfazione per la scelta del Presidente Nello Musumeci di festeggiare la sua prima festa dell’Autonomia siciliana proprio nella città di Agrigento e in particolare nella magica valle dei templi; segno tangibile del concreto interesse del nostro presidente verso tutti gli enti locali e soprattutto verso la nostra città e i suoi preziosi ed inestimabili tesori greco - romani. Nel messaggio che il Presidente Nello Musumeci ha inviato in occasione del 72esimo anniversario dello Statuto della nostra regione, emanato dal Re Umberto II il 15 maggio 1946, si sottolinea l’importanza dio tale atto statutario e si recita che” lo statuto doveva divenire una prerogativa per tutti e invece è divenuto un privilegio per pochi”. Oggi non serve cercare le responsabilità politiche ma bisogna guardare avanti in un rinnovato rapporto di fiducia in un lavoro che sia di squadra. Come dice il Presidente: 'Bisogna costituire un grande Cantiere Sicilia' per ridare coraggio alle imprese, futuro ai giovani, diritti ai più deboli e speranza ai rassegnati”. Pertanto, è necessario ritrovare un rinnovato orgoglio dei Siciliani e avviare un percorso politico-istituzionale con il prossimo Governo nazionale, per ridare dignità alla nostra Isola”.