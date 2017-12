Lega-Salvini premier, Ferrante Bannera nominato coordinatore cittadino

L'imprenditore Giuseppe Ferrante Bannera, già assessore comunale, aderisce alla Lega-Salvini premier a Canicattì. Lo annuncia il portavoce regionale Anna Sciangula. Il coordinatore provinciale della Lega – Salvini premier, Salvatore Liotta, ha proceduto così alla nomina dello stesso a coordinatore cittadino di Canicattì.

Giuseppe Ferrrante Bannera si dichiara entusiasta di condividere il progetto politico della Lega – Salvini Premier e di potersi fare portavoce dello stesso nella sua città: “Sono sempre stata una persona che ha fatto politica per la gente e tra la gente e non potevo non identificarmi con un soggetto politico quale il leader Matteo Salvini che si pone agli italiani con lo stesso atteggiamento. Sono felice inoltre di potermi affiancare a due persone che godono della mia stima quali la portavoce Anna Sciangula ed il Coordinatore regionale Alessandro Pagano che ringrazio per la fiducia accordatami":

“Giuseppe Ferrante Bannera - ha dichiarato Alessandro Pagano - è uomo politico dalla grande esperienza amministrativa, sempre a contatto con la gente e con le problematiche del territorio. Siamo estremamente soddisfatti che il messaggio politico di Matteo Salvini abbia trovato voce in un territorio importante come il comprensorio di Canicattì attraverso una persona così presente ed impegnata come Giuseppe Ferrante Bannera".