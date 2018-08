Ferragosto e divieti, Di Rosa: "Amministrare non può significare privare"

"Mentre a livello nazionale si cerca di agevolare in tutti i modi il turismo anche inventandosi ciò che non si ha (parchi acquatici in montagna e neve al mare) ad Agrigento tutto è negato e nulla è organizzato. Si “chiudono” le spiagge, si vietano i falò, le tende e le manifestazioni di giovani. In nome della legalità? Noi crediamo di no. Basta la volontà politica e la capacità ad amministrare per trasformare un semplice divieto in una possibilità".

Lo denuncia l'ex presidente del consiglio comunale Giuseppe Di Rosa che aggiunge: "Si potrebbero creare dei falò gestiti dal Comune o dalle singole attività commerciali e ricreative, le quali, in quanto gestori di servizi pubblici, dovrebbero poi farsi carico di garantire iniziative e offrire divertimento, ottenendone ovviamente il dovuto ristoro economico. Si potrebbe comunque garantire l’installazione delle tende, magari prevedendo aree autorizzate con il dovuto anticipo".

Secondo Di Rosa: "Gestire il Ferragosto, evento ciclico, come una emergenza è letteralmente una pazzia, se non la semplice dimostrazione di una seria incapacità amministrativa. L’effetto è quello di fare diventare la notte del 15 agosto un momento di negazione invece che di aggregazione, colpendo, tra l’altro, anche gli imprenditori e i commercianti. Che senso ha, poi, sostenere iniziative nel centro storico? Agrigento non è una città rivierasca? San Leone, nelle ricostruzioni grafiche, non sarebbe dovuta diventare come Miami? E invece? Tutti in centro storico. Forse per favorire alcune attività commerciali vicine a questo o a quel componente della Giunta che già usufruiscono a spese dei cittadini di altre agevolazioni gratuite?".