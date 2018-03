Strade dissestate e pericolose, i consiglieri chiedono interventi urgenti

Manto stradale sconnesso e rischi per gli automobilisti. I consiglieri comunali Calogero Castronovo e Laura Mossuto hanno chiesto al sindaco di Favara, Anna Alba, di sollecitare gli enti preposti: Anas ed ex Provincia per eseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria per eliminare ogni possibile pericolo sulle strade trafficate.

"Un intervento che dovrebbe essere effettuato prima dell’estate perché con l’arrivo della stagione calda - scrivono i consiglieri - si incrementa la circolazione di vetture e motorini". Castronovo e Mossuto indicano anche le strade in cui si deve intervenire: la provinciale che unisce Favara a Villaggio Mosè conosciuta come “Crocca”; la statale Poggio di Conte, dove gli automobilisti, per evitare gli smottamenti di terreno che hanno invaso la carreggiata, si spostano velocemente da una corsia all’altra elevando le probabilità di incidenti; la provinciale per Aragona, conosciuta come “Ramalia”, attraversata anche dalle ambulanze del 118 per raggiungere l’ospedale di contrada Consolida.