Primarie del Partito Democratico, allestito un seggio pure a Favara

Il Partito Democratico, domenica, organizza le primarie. Si dovrà scegliere il segretario nazionale del partito tra i candidati Giachetti, Martina e Zingaretti ed eleggere i candidati all’assemblea nazionale.

Un seggio sarà allestito a Favara in via IV novembre 28 e sarà possibile votare dalle 8 alle 20. Hanno diritto di voto tutti coloro che hanno compiuto diciotto anni ed i sedicenni previa registrazione sul portale nazionale del PD fatta entro il 25 febbraio. Per votare è necessario mostrare la tessera elettorale, la carta d’identità, versare un contributo di 2€ se non iscritti al Partito Democratico e firmare la dichiarazione di essere elettori del Partito Democratico.

"Domenica, inoltre, - spiegano gli organizzatori - si potrà rinnovare o chiedere l'adesione al partito democratico e partecipare alla prossima fase congressuale di circolo e provinciale di marzo".