Giunta Alba ancora in alto mare, i 5 Stelle dissidenti all'attacco

Trascorse tre settimane dal voto sulla mozione di sfiducia contro il sindaco Anna Alba non si placa la polemica politica contro il primo cittadino.

In particolare sono i consiglieri 5 stelle "dissidenti" Carmelo Sanfratello, Calogero Pirrera, Massimo Liotta, Carmelo Costa, Giusy Sciara, Giuseppe Sorce e Danila Baio, come riporta il Giornale di Sicilia di oggi, a firmare una nota con la quale stigmatizzano come "l'inciucio con i consiglieri che hanno salvato il sindaco non ha trovato la quadra in termini di spartizione delle poltrone”. Il riferimento chiaro è al fatto che la Giunta è ancora oggi incompleta nonostante appunto l'allargamento della maggioranza che ha consentito di evitare la sfiducia al sindaco.

"Ad oggi - dicono - sono passati 4 mesi dalle dimissioni dell'ex assessore alle attività produttive e 20 giorni dalle dimissioni dell'ex assessore ai lavori pubblici, ruoli che sono ancora vacanti. Questo non ci sorprende, anche perché dopo le dimissioni dell'ex assessore nonché vicesindaco Attardo sono passati 3 mesi per sostituirlo. Siamo di fronte ad una situazione disastrosa - concludono -, a cui il sindaco e i consiglieri che la sostengono non vogliono mettere fine. Ad un anno e mezzo da nuove elezioni, si è deciso di andare avanti a stento e bivaccare, fregandosene delle città e di tutte le conseguenze del caso".

Il sindaco, conclude il quotidiano palermitano, parla invece di ritardi dovuti alla necessità di "scelte oculate".