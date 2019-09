Sfiducia al sindaco Alba, il Pd: "Pronti ad essere alternativa a questa amministrazione"

Sfiducia al sindaco di Favara, il Pd punta sulla "sfiducia costruttiva". Nei giorni scorsi il circolo del Pd e il gruppo consiliare di Favara hanno svolto un incontro per "discutere della grave crisi politica in corso" e hanno deciso in modo "concorde ed unanime ci si è espressi a favore dell’immediata interruzione di questa esperienza amministrativa che purtroppo, come più volte denunciato nella città ed in consiglio comunale, ha già ampiamente dimostrato in questi anni di governo della cosa pubblica, il suo totale fallimento politico ed amministrativo, facendo emergere - dicono ancora - una preoccupante condizione di immobilismo dell’amministrazione comunale, incapace di affrontare e risolvere le problematiche in campo finanziario, economico, sociale e dei servizi pubblici locali".

Dalla sfiducia si deve ripartire secondo il Pd, per "costruire un chiaro progetto politico che rimetta al centro le persone, le loro idee e la loro volontà" e prepararsi quindi alle prossime elezioni amministrative, per quanto, è ormai un fatto praticamente scontato, la sfiducia al sindaco Alba non avrà i voti per essere approvata.

Al netto degli annunci (formalmente sarebbero 13 i voti favorevoli), infatti, in pochi sembrano aver fretta di tornare al voto, anche tra coloro che hanno sostenuto la sfiducia fin dalla primissima ora.