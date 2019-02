La "Lega Salvini premier" perde pezzi, si dimette il presidente del circolo di Favara

La Lega perde pezzi. Si è dimesso il presidente del circolo di Favara, Riccardo Montalbano, che ha pure lasciato il partito oltre che la carica direttiva.

"Questa decisione - spiega -, dopo tre anni di militanza, rappresenta amarezza e ferma convinzione che la Lega in Sicilia non avrà mai una reale crescita politica fra la gente nonostante il momento di forte aumento nei consensi. I vertici del partito - attacca - non hanno più una reale intenzione di creare una classe dirigente".