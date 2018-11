Favara, la Lega attacca Alba: "Rimpasto? Sarebbe stato meglio un cambio di sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Veniamo a conoscenza dai Giornali locali, dei nuovi nomi associati dal Sindaco Alba alla sua terza Giunta, in soli 2 anni di mandato. Non staremo certo qui a giudicare protempore il loro operato e le loro capacità, anche perché aldilà dell'attuale Assessore Bennica e del già consigliere Sciortino, non conosciamo i restanti martiri nominati. Ciò che invece oggi pubblicamente ribadiamo è che, più del rinnovo della Giunta, sarebbe stato preferibile un cambio di Sindaco. Un atto di coraggio dunque, che per coerenza alla tanto propagandata e strillata onestà e trasparenza, sarebbe stato ben visto da tutta la Città, anche dai più vicini militanti pentastellati. Perché di trasparenza ed onestà finora non ne abbiamo percepito neppure l'ombra. Che sia adesso la volta buona magari? Attuando tutte le promesse fatte in campagna elettorale, applicando l'esperienza acquisita oggi, con tutti gli errori fatti in questi due lunghi anni di agonie rimpasti e perdite di fondi, e di altri ricevuti e però ancora mai spesi a tutela della cosa pubblica.

Il tempo sarà tiranno, sappiatelo trattar bene."

Riccardo Montalbano