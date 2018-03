Favara, consiglieri comunali: "Troppi problemi irrisolti"

I consiglieri comunali del Gruppo misto, Marilì Chiapparo, Rossana Castronovo e Vito Maglio, incalzano l'amministrazione di Favara. "Dopo il ritardo nell'approvazione del bilancio, che abbiamo denunciato con nota scritta al presidente del Consiglio comunale, portata a conoscenza del sindaco, - scrivono in una nota - ci aspettavamo che quest'ultimo o l'assessore al ramo relazionassero sulla tempistica del documento, ma il loro assordante silenzio ha dimostrato come l’assessore, può permettersi di offendere la città, dove peraltro non vive nemmeno".

"Rimangono irrisolti i tanti problemi - aggiungono - . Un elenco lungo, a dire il vero: la messa in sicurezza delle strade, la manutenzione alle scuole, il servizio idrico, la viabilità, i contrattisti, i loculi insufficienti, il servizio di nettezza urbana, l'evasione fiscale, i debiti fuori bilancio che 'spuntano come funghi' e per concludere la recente stoccata delle bollette Tarsu".

"Su quest'ultimo argomento - proseguono i consiglieri - il sindaco tace e non dà risposte. Da un lato le lamentele e i malumori della gente, dall'altro il rimpallo di responsabilità tra gli addetti ai lavori; unico dato certo è l'autentica 'figuraccia' dell'amministrazione, nonchè l'atteggiamento vessatorio nei confronti dei cittadini".