Giusi Savarino: "Su Minoa stop alle polemiche, i lavori sono già finanziati"

"In merito alla polemica sulla fascia costiera di Eraclea Minoa, vorrei sommessamente ricordare a me stessa, a Legambiente ed all'on.Trizzino, che gli interventi per il rifacimento del litorale in Erosione di Eraclea Minoa, sono già stati inseriti tra gli interventi con copertura finanziaria mediante il patto per il sud. Ho preso un impegno con il territorio, che è quello di risolvere in maniera definitiva la problematica e lo porterò a termine. Sollecito, quindi , una rapida conclusione dell'iter burocratico. Il governo Musumeci ha mostrato fin da subito un atteggiamento pragmatico e propositivo sulla vicenda, riuscendo a finanziare i lavori con le economie ottenute sui fondi del patto per il sud, adesso è il momento di dire basta alle polemiche sterili e di agire in sinergia".