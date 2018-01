Emergenza rifiuti, Marinello scrive a Musumeci: "Incrementare la differenziata"

Il senatore saccense Giuseppe Marinello, presidente della commissione Ambiente al Senato, ha scritto al governatore Nello Musumeci, per fare il punto sull'emergenza rifiuti in Sicilia.

"Il ciclo dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni - scrive Marinello - è oggetto dal 1999 di ricorso a dichiarazioni di emergenza da parte dei governi della Regione con uso di ingenti risorse pubbliche. In tale circostanza 100 milioni di euro sono stati dirottati e utilizzati per la celebrazione di gare in deroga per la realizzazione di altre 4 discariche, disattendendo la programmazione che li destinava alla realizzazione di impianti alternativi alle discariche e quindi agli impianti di compostaggio e differenziata".

"La principale emergenza, dunque, è l'assenza di adeguati livelli di raccolta differenziata da parte di Comuni. In Sicilia si registrano ancora disagi nei procedimenti relativi all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti dedicati al trattamento dei rifiuti. È pertanto necessario che l'assessorato regionale al Territorio e Ambiente assicuri l'applicazione del decreto legislativo con cui si disciplina il 'provvedimento autorizzatorio unico regionale'".