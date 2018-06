Emergenza rifiuti, l'assessore Baiamonte si è dimesso davvero

Questa volta si è dimesso davvero. E lo ha fatto formalizzando le dimissioni al Protocollo del Comune. Si tratta dell'assessore - ormai ex - all'Ecologia di Porto Empedocle: Salvatore Baiamonte. "Mi faccio da parte nella speranza che arrivi qualcuno della società civile - ha detto, al quotidiano La Sicilia, l'esponente dei Cinque Stelle - che ci metta la faccia come ho fatto io e che sappia, soprattutto, fare meglio di me. Sarò sempre al fianco del mio sindaco di cui mi fido ciecamente, ma non più da assessore".

Salvatore Baiamonte aveva già annunciato le sue dimissioni all'inizio di maggio, alla vigilia del "Giro d'Italia". E questo perché il suo appello nei confronti degli operatori ecologici, impegnati nell'astensione dal lavoro come forma di protesta, era caduto nel vuoto.