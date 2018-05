Emergenza rifiuti, Civiltà: "Condizioni non più tollerabili"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, invita l’amministrazione comunale “ad assumersi un minimo di responsabilità del decoro e dell’igiene pubblica, e intervenga adeguatamente per ripristinare pulizia e praticabilità del territorio cittadino”.

Civiltà, che allega delle fotografie-testimonianza, aggiunge: “Ad esempio, in alcune zone del centro storico, come in via Iacono, i cittadini sono costretti a barricarsi in casa in ragione delle estreme condizioni di degrado circostante che rendono, peraltro, il transito ai limiti della praticabilità. Ciò non è tollerabile – sottolinea il capogruppo azzurro – anche perché nella stessa zona abitano delle persone disabili, e per loro soprattutto, come per tutti gli altri concittadini, non è questa l’Agrigento che cambia e che rinasce sbandierata in campagna elettorale e tuttora ipocritamente sventolata”.