Emergenza randagismo, i consiglieri comunali: "Serve una soluzione immediata"

I sottoscritti consiglieri comunali Marilì Chiapparo, Rossana Castronovo, Vito Maglio, Sergio Caramazza e Giuseppe Nobile del "Gruppo Misto", e i consiglieri comunali Sciara Giusy e Sorce Giuseppe, ai sensi dell’art. 35 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, i noti fatti verificatisi nei mesi scorsi a Favara che hanno visto il danneggiamento di parecchie auto ad opera di cani randagi; che numerose sono le segnalazioni di cittadini sulla presenza di branchi di cani randagi nel centro urbano; che il fenomeno del randagismo sta creando un vivo allarme sociale e che le segnalazioni di pericolo e di paura continuano ad aumentare; che tale fenomeno potrebbe essere causa anche di problemi igienico-sanitari; che in assenza di un canile comunale è assolutamente necessario un intervento dell’Amministrazione comunale, nonché degli Organi preposti, per dare serenità ai cittadini e alle famiglie;che è necessario trovare la giusta soluzione per eliminare il pericolo, salvaguardando, nel contempo, i cani abbandonati; che la soluzione non è certamente quella di abbattere i cani randagi e che il livello di civiltà di un paese si misura anche dal modo in cui questo tratta gli animali; che a fronte del grave allarme, delle denunce e delle aggressioni, il Sindaco non ha mosso un dito, rimanendo in assoluto silenzio di relazionare, in forma scritta e orale, su quali opportune ed immediate iniziative l'Amministrazione comunale intende porre in essere al fine di contrastare il fenomeno del randagismo; di relazionare sull’attuale gestione dei cani randagi (accalappiamento, ricovero, sterilizzazione, microchip, adozione …); sull’eventuale protocollo d’intesa stipulato con associazioni di volontariato e/o enti pubblici o privati; nonché sullo stato di funzionalità ed efficienza del servizio; se si sta effettuando un programma di controllo, con applicazione di sanzioni per chi abbandona i cani; se non ritiene necessaria una campagna di adozione definitiva con riconoscimento all’affidatario di un contributo annuo a titolo di compartecipazione alle spese di mantenimento, da portare eventualmente in compensazione con le tasse locali; se non si ritiene opportuno sostenere progetti e/o attività volte a favorire l’informazione, la sensibilizzazione contro l’abbandono e l’educazione al rispetto degli animali anche in ambito scolastico. Ricordando al Sindaco che è Suo onere coordinare gli Organi e le Autorità preposte, al fine di approntare i necessari interventi nel rispetto della normativa sulla prevenzione e sul contrasto del randagismo, si rimane in attesa di una risposta scritta e della trattazione dell'argomento in una delle prossime adunanze consiliari, a termini di Regolamento.