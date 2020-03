Mozione di Forza Italia all'Ars, Gallo: "Concreti aiuti per l'emergenza coronavirus"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Coronavirus, mozione all'Ars del gruppo di Forza Italia. L'intervento di Gallo

Con una mozione del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, firmata anche dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, Forza Italia chiede al Governo Regionale il disimpegno delle somme dei capitoli di spesa relativi a manifestazioni e progetti vari che per precauzione sociale non potranno svolgersi, e di stornarle ai Comuni siciliani in difficoltà, a seguito dell’emergenza Covid-19. In proposito, l’onorevole Gallo afferma: “Il Coronavirus danneggia intere famiglie, soprattutto anziani e meno abbienti, che a causa di un tessuto produttivo paralizzato, stanno perdendo tutto. Ecco perché è di vitale importanza che si offra un concreto aiuto, attraverso la destinazione ai Comuni di somme derivate da specifici capitoli regionali. Gli Enti Locali avranno dunque il compito di assegnarle seguendo il criterio di proporzionalità, secondo indici di povertà e demografici. Bisogna assegnare priorità all’assistenza agli anziani, ai poveri, passando per l’acquisto di beni di prima necessità”.