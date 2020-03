Coronavirus, il consigliere Gibilaro: "Donazione ordine dei medici? Doveroso ringraziare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Preliminarnente è doveroso esprimere vero ringraziamento per l'iniziativa posta in essere dall'Ordine dei Medici della provincia di Agrigento che compra 3000 mascherine e 1000 tute. A Voi dico Grazie.

Prendiamo atto, altresi dell'iniziativa lanciata dall'Avv.Marco Patti all'Ordine degli Avvocati di utilizzare i fondi del bilancio per l'acquisto del materiale sanitario strettamente necessario per l'emergenza Covid 19 in favore di tutti gli operatori della Giustizia, delle forze dell'ordine e degli Ospedali San Giovanni di Dio di Agrigento, S. Giacomo D’Altopasso di Licata e Barone Lombardo, di Canicattì, affinchè tali strutture sanitarie possano acquistare e avere materiale e/o strumentazione utile e indispensabile.

Siamo certi che, l'Ordine degli avvocati intraprenderà questo gesto di altruismo e solidarietà nell'ottica di una fattiva collaborazione per il bene della comunità, ma siamo altresì certi che, altri gesti di altruismo e solidarietà sicuramente saranno intrapresi nelle prossime ore anche dagli altri Ordini Professionali. Anticipatamente ringraziamo.