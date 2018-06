San Giovanni Gemini, l'uscente Panepinto stacca gli altri due candidati e trionfa

Concluso lo scrutinio delle otto sezioni a San Giovanni Gemini. E' l'uscente Carmelo Panepinto - con 2.245 voti, pari al 43,58 per cento, - a trionfare. La sua lista "San Giovanni Gemini nel cuore" ha ottenuto invece 2.279 preferenze pari al 44,53 per cento. Panepinto si è, di fatto, imposto sugli altri due sfidanti: Piero Alberto Ancona ha ottenuto 1.794 voti, pari al 34,82 per cento; e Nicola Giordano, invece, ha "incassato" 1.113 voti pari al 21,60 per cento.

La lista "Sognocomune- Ancona sindaco" ha ottenuto praticamente lo stesso risultato del candidato: 1.783 preferenze, pari al 34,84 per cento. E la lista del Movimento Cinque Stelle a supporto di Nicola Giordano ha ottenuto 1.056 voti, pari al 20,63 per cento.