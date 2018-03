Il Pd ha deliberato: appoggio alla candidatura del sindaco uscente Ciaccio

Il Pd ha deliberato, all'unanimità, la riconferma della candidatura a sindaco di Sambuca di Sicilia dell'uscente Leonardo Ciaccio.

"L’impegno profuso dal primo cittadino in questi anni nel progetto ‘Sambuca prima di tutto’ – scrive il segretario cittadino Nicola Di Giovanna – ci ha convinti a ridare fiducia a un programma che ha visto compiersi la stragrande maggioranza degli impegni presi 5 anni fa. Basta ricordare alcuni dei risultati raggiunti, come quelli nel campo della promozione turistica e dei prodotti del territorio, l’incremento della raccolta differenziata e delle energie rinnovabili, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, le azioni volte alla trasparenza e alla legalità dell’attività amministrativa. Occorre dare continuità e stabilità al nostro Comune per portare a compimento alcuni progetti che oggi sono in fase di completamento, per questo noi sosterremo Leonardo Ciaccio all’interno di una lista civica con la partecipazione di tutti coloro che vorranno mettere 'Sambuca prima di tutto'”.