Ravanusa, 4 candidati a sindaco e schiera di aspiranti consiglieri

Sarà "scontro" a quattro a Ravanusa. Oltre all'uscente Carmelo D'Angelo - in corsa per il suo secondo mandato elettorale - hanno presentato, in Municipio, le liste Lillo Massimiliano Musso, Renato Speciale per il movimento Cinque Stelle e Giuseppe Sortino.

L'uscente Carmelo D'Angelo è candidato con la civica "Andiamo Avanti" ed ha designato quali suoi assessori Antonino Nobile e Guido Muratore. I candidati al consiglio comunale sono: Lisa Alaimo, Gaetano (detto Tano) Carmina, Angelo Cerasa, Vito Ciotta, Maria Rita Di Natali, Andrea Di Salvo, Antonino (detto Nino) Gambino, Daniela Giordano, Filippo (detto Gianfilippo) Lombardo, Giuliana Miceli, Maria Stella Montana, Antonino (detto Tonino) Nobile, Salvatore (detto Totò) Pennica, Angelo Pino Rago, Maria Teresa Rita Rago, Marisabel Sciandrone.

Lillo Massimiliano Musso è schierato da "Ravanusa civile e moderna con Musso sindaco per il bene comune" la lista civica. Ha già designato quali assessori Salvatore Ferrara e Giuseppe Di Salvo. I candidati al consiglio comunale sono: Sabrina Valenza, Mario Danny Messinese, Eleonora La Marca, Antonio Merlo, Pasqualina Coniglio, Antonio Impellizzeri, Sonia Brunetto, Vito Cammarata, Carmela Maria Falletta, Giorgio Migliore, Salvatore Romano e Marisa Cosentino.

Renato Speciale è il candidato del Movimento Cinque Stelle. Ha designato come assessori Antonino Bilello e Annalisa Alongi. I candidati al consiglio comunale sono: Rita (detta Carmela) Bilella, Maria Caruano, Giuseppina Maria (detta Giusy) Coniglio, Luigi Di Pasquali, Francesca Erba, Marisa Farruggio, Lorenzo Miceli, Antonella Minacori, Giuseppe Seggio e Andrea Tricoli.

Giuseppe Sortino verrà appoggiato dalla lista “Ravanusa #valorecomune”. Ha designato come assessori Giuseppe Comparato ed Ezio Lauricella. I candidati al consiglio comunale sono: Angelina Bellini, Rocco (detto Rino) Carlisi, Tanina Carlisi, Giuseppe Domenico (detto Peppe) Comparato, Giovanni Di Caro, Sandro Ficarra, Giancarlo Galifi, Carmelo Giarrana, Lina Iacona, Luigi Maria La Marca, Liliana Maria Chiara Mancuso, Salvatore Puccio, Salvatore Russo, Pompeo, Savarino, Carmela Taglialegami, Chiara Toccacelli.