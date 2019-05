Gazziano: "Segnali confortanti per il Partito Democratico da parte dell'elettorato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Partito Democratico di Raffadali commenta positivamente il risultato elettorale ottenuto in Italia che vede in PD in crescita ed affermarsi come la seconda forza del paese.

Un segnale importante quello che arriva dagli elettori che ridanno fiducia al Partito Democratico per arginare la destra e che dimostra che il centro sinistra in Italia riparte.

“A Raffadali - commenta Salvatore Gazziano, Segretario del Pd locale - il primo partito è l’astensionismo ed è a questi elettori che bisogna rivolgersi per riconquistare la fiducia.

Il mancato exploit del centrodestra – continua Gazziano - che vedeva tutte le forze di governo della Città impegnati sullo scontro interno a Forza Italia ed il voto ad un partito antimeridionalista quale la Lega di Salvini, rappresentano per noi lo stimolo per mettere in campo una politica che sia rappresentativa dei problemi e delle istanze dei cittadini.

Il nuovo progetto politico portato avanti da Zingaretti, con un centrosinistra “civico” allargato a movimenti ed associazioni rappresenta anche per noi il modello da seguire” conclude Gazziano.